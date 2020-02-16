Virajı alamayan motosiklet ağaca çarptı; 2 ağır yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan motosiklet ağaca çarptı; 2 ağır yaralı - Son Dakika

Virajı alamayan motosiklet ağaca çarptı; 2 ağır yaralı

7 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aşırı hızlı giden motosiklet virajı alamayarak kaldırımda bulunan ağaçlara çarptı.

Virajı alamayan motosiklet ağaca çarptı; 2 ağır yaralı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aşırı hızlı giden motosiklet virajı alamayarak kaldırımda bulunan ağaçlara çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı.


Kaza, saat 16.00 sıralarında Hüseyin Can Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan motosiklet grubu arkadaşlarıyla birlikte Kuşadası'na gelen 35 AT 2797 plakalı motosiklet sürücüsü Ali Rıza G. (23) ve arkada oturan arkadaşı Erkan Ç. (20) Hüseyin Can Bulvarı'nda aşırı hız sonucu virajı alamayarak kaldırımda bulunan ağaçlara çarptı. Yola savrulan gençlere ilk müdaheleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Yaralılardan Ali Rıza G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Arkadaşları kaza yerine geldiklerinde sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Aydınlatma direğine çarpan 3 çocuk babası sürücü, öldü
Tuzla'da kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü İstanbul Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı saniye saniye kamerada Köye inen kurt sürüsünün içindeki köpeği görenler şaşkına döndü

Son Dakika Haberleri
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 00:12:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Virajı alamayan motosiklet ağaca çarptı; 2 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]