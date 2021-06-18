VİRAJI ALAMAYAN MOTOSİKLET, AKARYAKIT TANKERİNİN ALTINA GİRDİ: 1 YARALI - Son Dakika

VİRAJI ALAMAYAN MOTOSİKLET, AKARYAKIT TANKERİNİN ALTINA GİRDİ: 1 YARALI

ŞİŞLİ'de sürücüsünün kontrolü kaybettiği motosiklet virajı alamayınca önce kaldırıma çarptı ardından akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan yakıt tankerinin altına girdi.

ŞİŞLİ'de sürücüsünün kontrolü kaybettiği motosiklet virajı alamayınca önce kaldırıma çarptı ardından akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan yakıt tankerinin altına girdi. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün alkollü olduğu iddia edildi. Kaza, gece yarısı 19 Mayıs Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Sıracevizler Caddesi'nden Piyalepaşa Bulvarı istikametine dönüş yapan Sezai Kor'un kullandığı 34 YSJ 14 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine akaryakıt istasyonunun girişindeki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan 34 SF 0167 plakalı yakıt tankerinin altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Tankerin altından çıkarılan Kor, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Öte yandan, kaza anı ise saniye saniye akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, çarpma sonrası hızla savrulan motosikletin tankerin altına girdiği görülüyor.

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