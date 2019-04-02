Son Dakika Haberleri: Virajı Alamayan Motosiklet Sürücüsü Bariyerlere Çarptı

Virajı Alamayan Motosiklet Sürücüsü Bariyerlere Çarptı

1 saat önce

Bursa'da otobanda hızla seyreden bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayıp bariyere çarptı.

Virajı Alamayan Motosiklet Sürücüsü Bariyerlere Çarptı, System.String[]
Bursa'da otobanda hızla seyreden bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayıp bariyere çarptı. Sürücü yaralanırken, o anlar kask kamerasına yansıdı.

Bursa'da tura çıkan motosiklet grubunda meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi. Bursa otoyolunda meydana gelen kazada virajı alamayan motosiklet sürücüsü, kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Metrelerce yuvarlanan sürücü kazadan yaralı olarak kurtulurken, sürücünün tüm güvenlik önlemlerini alması olası faciayı önledi. Motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulans tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, o anlar sürücünün kaskında bulunan kameraya yansıdı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:41 Kaynak: İHA

Bursa, Motosiklet, 3. Sayfa
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