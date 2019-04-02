Virajı Alamayan Motosiklet Sürücüsü Bariyerlere Böyle Çarptı
1 saat önce
Virajı alamayan motosiklet sürücüsü bariyerlere böyle çarptıBURSA - Bursa'da otobanında hızla seyreden bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayıp bariyere çarptı.
Virajı alamayan motosiklet sürücüsü bariyerlere böyle çarptı
BURSA - Bursa
'da otobanında hızla seyreden bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayıp bariyere çarptı. Sürücü yaralanırken o anlar kask kamerasına yansıdı.
Bursa'da tura çıkan motosiklet grubunda meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi. Bursa otoyolunda meydana gelen kazada virajı alamayan motosiklet sürücüsü, kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Metrelerce yuvarlanan sürücü kazadan yaralı olarak kurtulurken,sürücünün tüm güvenlik önlemlerini alması olası faciayı önledi. Motosiklet
sürücüsü olay yerine çağrılan ambulans tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, o anlar sürücünün kaskında bulunan kameraya yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:22 Kaynak: İHA
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