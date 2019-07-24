Virajı alamayan motosikletli metrelerce sürüklendi
1 saat önce
Samsun'da virajı alamayıp devrilen ve metrelerce sürüklenen motosikletli ağır yaralandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:07 Kaynak: İHA
'da virajı alamayıp devrilen ve metrelerce sürüklenen motosikletli ağır yaralandı.
Kaza, İlkadım
ilçesi Sahil Yolu
Sevgi Gölü Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 VB 181 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Kadir Tunahan Küçükkaya (18), virajı alamayıp motosikletiyle yan yattı. Kontrolü kaybeden Küçükkaya motosikletiyle birlikte önce kaldırıma sonra yol kenarında bulunan heykele çarpıp sürüklendi. Yaklaşık 7 metre sürüklendikten sonra durabilen Küçükkaya, kazada ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Küçükkaya buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis
ekipleri ise olay yerine şerit çekerek incelemelerde bulundu.
Şahsın hayati tehlikesi bulunurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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