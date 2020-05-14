Virajı alamayan motosikletlinin geçirdiği kaza kamerada - Son Dakika

Virajı alamayan motosikletlinin geçirdiği kaza kamerada

Arnavutköy Karaburun yolunda virajı alamayan genç yere savrularak yaralandı

İSTANBUL - Arnavutköy Karaburun yolunda seyir halinde olan motosikletli genç, virajı alamayınca kaza yaparak yere savruldu. Gencin hafif şekilde yaralandığı kaza kask kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde Arnavutköy Karaburun yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda seyir halinde olan 3 motosikletli genç, Karaburun'a doğru seyretmeye başladı. Bir süre sonra viraja giren gençlerden biri kontrolü kaybedip yere savruldu. Kaza sonucu genç hafif şekilde yaralanırken, düştüğünü gören arkadaşları ise hemen yanına geldi. Kaza nedeniyle kısa süreli çok yaşayan gence arkadaşları su vererek sakinleştirirken, motosiklette ise maddi hasar meydana geldi. Motosikletli kask kamerasına yansıyan kazayı sosyal medyada paylaştı.