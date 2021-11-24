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Virajı alamayan otomobil 45 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika

Virajı alamayan otomobil 45 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

24.11.2021 16:49

Virajı alamayan otomobil 45 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı Gümüşhane'de İkisu-Şiran karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil 45 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Virajı alamayan otomobil 45 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de İkisu- Şiran karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil 45 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Şiran ilçesinden İkisu-Şiran karayolunu kullanarak Trabzon'a giden Burak Aktaş yönetimindeki 34 LG 9013 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Övündü köyündeki keskin virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.

Yoldan yaklaşık 45 metrelik mesafede taklalar atan araç yamaçtaki ağaçlara takılınca durdu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, AFAD ve Jandarma ekibi sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü Aktaş ile araçta bulunan Recep Aktaş ve Fatma Aktaş olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Aracın arka koltuğuna sıkışan Havva Aydın ise AFAD ekiplerinin aracın kapısını kesmesiyle çıkarıldıktan sonra halat ve sedye yardımıyla ambulansa ulaştırıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Virajı alamayan otomobil 45 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
Virajı alamayan otomobil 45 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
Virajı alamayan otomobil 45 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
Virajı alamayan otomobil 45 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
Virajı alamayan otomobil 45 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
Virajı alamayan otomobil 45 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
Virajı alamayan otomobil 45 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
Virajı alamayan otomobil 45 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Gümüşhane, Otomobil, Trabzon, Şiran, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan otomobil 45 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Virajı alamayan otomobil 45 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika
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