Virajı alamayan otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika

Virajı alamayan otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

SİNOP - Sinop'ta otomobilin virajı alamayarak 80 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada sürücü sıkıştığı aracın içinde hayatını kaybetti.

Kaza, Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Sarnıç köyü Çeşler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gerze istikametinden Sarnıç Köyü istikametinde seyir halinde olan Uğur Sandalcıoğluyönetimindeki 57 AD 904 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yaklaşık 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler halat yardımıyla uzun uğraşlar sonucu uçurumdan inip, otomobile ulaşabildi.

112 ekiplerce yapılan incelemede 24 yaşındaki sürücü Uğur Sandalcıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri incelemenin ardından Uğur Sandalcıoğlu'nun cenazesi AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.