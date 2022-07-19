Virajı alamayan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan otomobil bahçe kapısında bulunan ağaca çarparak durabildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.
Kaza; Sorgun Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Özlem Şen'in kullandığı 07 ANT 008 plakalı otomobil, Sorgun Mezarlığını geçtiği sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda virajı alamayarak kaldırımı aştı. Otomobil, bahçe kapısında bulunan ağaca çarparak durabildi.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Cenap Lenger yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
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