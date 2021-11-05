Virajı alamayan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Antalya'da otomobil sürücüsü, virajı alamayarak karşı şeride geçti. Kaldırımdaki ağaca çarparak zor duran otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarında Kumköy istikametinden Side istikametine seyir halindeki Nurcan Çemtaş'ın kullandığı 07 ALB 224 plakalı otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak karşı şeride geçmesi ve kaldırımı aştıktan sonra ağaca çarpması sonucunda meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü Nurcan Çemtaş ile otomobilde yolcu olarak bulunan Dilan Şimşek yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA