Son Dakika Haberleri: Virajı Alamayan Otomobil Dereye Uçtu: 3 Yaralı

Virajı Alamayan Otomobil Dereye Uçtu: 3 Yaralı

1 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 50 metre yükseklikten dereye uçtu.

Virajı Alamayan Otomobil Dereye Uçtu: 3 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 50 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Eşme-Ahmediye Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aslan D. idaresindeki 34 GF 519 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak 50 metre yükseklikten taklalar atarak dereye uçtu. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Aslan D., Duygu D. ve Ümit Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar yaralıları kurtarmak için seferber oldu

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri 50 metre alçaklıkta bulunan dereye ulaşmak için çalışma başlatırken, olayı duyan çevredeki vatandaşlar da yaralıları kurtarmak için seferber oldu. Olay yerine gelen iş makineleri ile araca ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yaralıları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılardan 2'sinin durumu ağır

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralılar, Aslan D., Duygu D. ve Ümit Y. Çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Aslan D. ve Duygu D.'nin hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:17 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kartepe, Kocaeli, 3. Sayfa
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