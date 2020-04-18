Virajı alamayan otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Virajı alamayan otomobil devrildi: 3 yaralı

ISPARTA - Isparta'da aşırı hız sebebiyle virajı alamayıp devrilen otomobildeki üç kişi yaralandı.

Kaza saat 18: 30 sıralarında sanayi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 105. Cadde modern evler istikametine seyir halinde olan Fatma Aydınlı idaresindeki 32 LP 900 plakalı araç, virayı alamayıp devrildi. Kazada araç sürücüsü Fatma Aydınlı ile ismi aynı araçta bulunan ve belirlenemeyen iki kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlkalıldı.