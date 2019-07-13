Son Dakika Haberleri: Virajı alamayan otomobil durağa çarptı: 5 kişi ölümden döndü
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Virajı alamayan otomobil durağa çarptı: 5 kişi ölümden döndü

4 saat önce

Samsun'da virajı alamayan otomobilin otobüs durağına çarptığı kazada 5 kişi ölümden döndü.

Virajı alamayan otomobil durağa çarptı: 5 kişi ölümden döndü, System.String[]
Samsun'da virajı alamayan otomobilin otobüs durağına çarptığı kazada 5 kişi ölümden döndü.

Kaza, Çarşamba- Salıpazarı karayolu üzerindeki Kocalar Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı ilçesi yönünde ilerleyen Nazım B.'nin kullandığı 06 DU 3865 plakalı otomobil, virajı alamayarak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü Nazım B., Esra B., Yaren B., Elif B. ve Ayşe S. herhangi bir yara almazken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrol amaçlı Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN
Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:32 Kaynak: İHA
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