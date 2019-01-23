Virajı Alamayan Otomobil, Evin Bahçesine Uçtu
45 dakika önce
Kastamonu'nun Cide ilçesinde virajı alamayan otomobilin bir evin bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazda şans eseri yaralanan olmadı.
Kastamonu
'nun Cide
ilçesinde virajı alamayan otomobilin bir evin bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazda şans eseri yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre Cide'de Liman Köprüsü Kavşağında plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, virajı alamayarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada araçta maddi hasar oluşurken yaralanan ise olmadı. Kaza sonrası otomobil, çekici marifetiyle bahçeden çıkartıldı. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:15 Kaynak: İHA
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