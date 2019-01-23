Son Dakika Haberleri: Virajı Alamayan Otomobil, Evin Bahçesine Uçtu

Virajı Alamayan Otomobil, Evin Bahçesine Uçtu

45 dakika önce

Kastamonu'nun Cide ilçesinde virajı alamayan otomobilin bir evin bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazda şans eseri yaralanan olmadı.

Virajı Alamayan Otomobil, Evin Bahçesine Uçtu, System.String[]
Kastamonu'nun Cide ilçesinde virajı alamayan otomobilin bir evin bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazda şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre Cide'de Liman Köprüsü Kavşağında plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, virajı alamayarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada araçta maddi hasar oluşurken yaralanan ise olmadı. Kaza sonrası otomobil, çekici marifetiyle bahçeden çıkartıldı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:15 Kaynak: İHA

Kastamonu, Cide, 3. Sayfa
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