Virajı alamayan otomobil evin bahçesine uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Virajı alamayan otomobil evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde virajı alamayan otomobil sürücüsü evin bahçesine uçtu, kazada 3 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde virajı alamayan otomobil sürücüsü evin bahçesine uçtu, kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ın Gürün ilçesi Çayboyu Mahallesinde meydana geldi. B.G. idaresinde ki 23 AAP 106 plakalı Tofaş marka otomobil Gökpınar yolu istikametinden ilçe merkezi istikametine seyir halindeyken virajı alamayarak evin bahçesine devrildi. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunanan İ.K. ve R.Ş. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün İlçe Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.