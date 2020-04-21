Virajı alamayan otomobil kaldırıma çıkıp yan yola girdi: 1 yaralı - Son Dakika

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Virajı alamayan otomobil kaldırıma çıkıp yan yola girdi: 1 yaralı
6 saat önce
Virajı alamayan otomobil kaldırıma çıkıp yan yola girdi: 1 yaralı Isparta'da aşırı hız sebebiyle virajı alamayan otomobil kaldırıma çıkıp yan yola girdi, kazada 1 kişi yaralandı.
Virajı alamayan otomobil kaldırıma çıkıp yan yola girdi: 1 yaralı
ISPARTA - Isparta'da aşırı hız sebebiyle virajı alamayan otomobil kaldırıma çıkıp yan yola girdi, kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.50 sıralarında Anadolu Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 146. Cadde Çevre yolundan seyir halinde olan Ramazan İ. idaresindeki 06 BNT 557 plakalı otomobil sürücünün virajı alamaması sonucu kaldırıma çıkarak yan yola girdi. Kazada araç sürücüsü Ramazan İ. yaralandı. Kazada kaldırım üzerinde bulunan çiceklik ve yol levhası zarar gördü. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 09:54 Kaynak: İHA
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