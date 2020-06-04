Virajı alamayan otomobil kanala düştü: 1 ölü - Son Dakika

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti.



Kaza, Laleli Mahallesi son durakta bulunan sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sağlık Beldesinden Laleli Mahallesi istikametine seyreden Zeki Mercan (58) idaresindeki 68 KE 699 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamaması ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kaza sonrası sürücü Mercan yaralanarak otomobilde sıkışırken, bir süre sonra otomobilin ters dönüp suya batması üzerine otomobil içerisinde boğularak hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil Yardım ekipleri ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de sıkışan sürücüyü araç içerisinden çıkarttı. Burada ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri sürücünün boğularak öldüğünü belirlerken, Polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Mercan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY