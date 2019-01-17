Son Dakika Haberleri: Virajı Alamayan Otomobil Kanala Uçtu: 1 Yaralı

Virajı Alamayan Otomobil Kanala Uçtu: 1 Yaralı

1 saat önce

Virajı alamayan otomobil kanala uçtu: 1 yaralıADANA - Adana'da virajı alamayan otomobil kanala uçtu.

Virajı alamayan otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

ADANA - Adana'da virajı alamayan otomobil kanala uçtu. Araç sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre Emre Kalağı'nın kullandığı 34 SR 4360 plakalı otomobil Fevzipaşa Mahallesi 48093 sokakta virajı alamadı. Demir korkulukları deviren otomobil kanala uçtu. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, 112 Acil Yardım ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:25 Kaynak: İHA

Araç, Adana, Yerel
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