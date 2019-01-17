Virajı Alamayan Otomobil Kanala Uçtu: 1 Yaralı
1 saat önce
Virajı alamayan otomobil kanala uçtu: 1 yaralıADANA - Adana'da virajı alamayan otomobil kanala uçtu.
Virajı alamayan otomobil kanala uçtu: 1 yaralı
ADANA - Adana
'da virajı alamayan otomobil kanala uçtu. Araç
sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre Emre Kalağı'nın kullandığı 34 SR 4360 plakalı otomobil Fevzipaşa
Mahallesi 48093 sokakta virajı alamadı. Demir korkulukları deviren otomobil kanala uçtu. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, 112 Acil Yardım ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:25 Kaynak: İHA
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