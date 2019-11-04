Son Dakika Haberleri: Virajı alamayan otomobil şarampole uçtu 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan otomobil şarampole uçtu 1 yaralı

Virajı alamayan otomobil şarampole uçtu 1 yaralı

6 saat önce

Kastamonu'nun Küre ilçesinde virajı alamayan otomobil, şarampole uçtu.

Virajı alamayan otomobil şarampole uçtu 1 yaralı, System.String[]

Kastamonu'nun Küre ilçesinde virajı alamayan otomobil, şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu- İnebolu karayolunun 63. kilometresinde İnebolu'dan Kastamonu istikametine seyreden Mustafa P.'nin kullandığı 34 JS 7573 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Küre Yatılı Bölge Ortaokulu yol ayrımında virajı alamayarak şarampole uçtu. Kazada yaralanan sürücü Mustafa P., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Küre Devlet Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kastamonu, İnebolu, Küre, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:20 Kaynak: İHA
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