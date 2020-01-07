Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı - Son Dakika

Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı

6 saat önce

Adıyaman Kahta karayolu üzerinde virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı.

Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı, System.String[]

Adıyaman Kahta karayolu üzerinde virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı.


Kaza, Siverek Kahta Karayolu Kahta Çayı mevkiinde meydana geldi. E.K. isimli sürücünün kullandığı 34 LL 0707 plakalı araç viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp şarampole uçtu.


Kazada sürücü E.K. ve F.Z. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan E.K. daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ölümden kıl payı kurtuldu
Yerli otomobil için aylık 4 bin 500 lira bursla doktoralı mühendisler yetiştirilecek! Yerli otomobil iki mahalleyi uçurdu! Arazilerine değer biçemiyorlar Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı

Son Dakika Haberleri
22:55 Annesi tarafından 'temiz hava alması için' balkondaki pusetine konan bebek donarak öldü - Son Dakika Haber
22:48 ABD Savunma Bakanı Esper: "ABD, İran'la başlayan her savaşı bitirmeye hazır" - Son Dakika Haber
22:41 Donald Trump'tan İran'ın tehditlerine yanıt: Her türlü misillemeye hazırız - Son Dakika Haber
22:27 ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la savaş başlatmak istemiyoruz - Son Dakika Haber
22:20 Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 7 tutuklama - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 23:02:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]