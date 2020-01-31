Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika

Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

6 saat önce

Erzurum'da virajı alamayan otomobilin şarampole yuvarladığı kazada 4 kişi yaralandı.

Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı, System.String[]

Erzurum'da virajı alamayan otomobilin şarampole yuvarladığı kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, İspir ilçesine bağlı Kırık Mahallesi'nde meydana geldi. 4 kişilik ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç şoförün buzlu zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla ters dönen otomobilden çıkarken araçta sıkışan bir kişi ise İspir ilçesi Yavuzlar Mahallesinde çığ altında kalan bir işçiyi kurtarmaya giden Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.


Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - ERZURUM

Erzurum, İspir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:41 Kaynak: İHA
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