Virajı alamayan otomobil takla atıp ters döndü; 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Virajı alamayan otomobil takla atıp ters döndü; 1 yaralı

17.06.2022 09:28
Virajı alamayan otomobil takla atıp ters döndü; 1 yaralı

Denizli'nin Çameli ilçesinde virajı alamayarak kontrolden çıkan otomobilin takla atıp ters dönmesi sonucu sürücü yaralandı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde virajı alamayarak kontrolden çıkan otomobilin takla atıp ters dönmesi sonucu sürücü yaralandı.

Çameli ilçesi Sarıkavak Mahallesinde meydana gelen kazada; Durmuş B. idaresindeki 07 NN 057 plakalı otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıkması sonucu takla atarak ters döndü. Aracı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Maddi hasarın oluştuğu araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü, sürücünün ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Virajı alamayan otomobil takla atıp ters döndü; 1 yaralı
Virajı alamayan otomobil takla atıp ters döndü; 1 yaralı
Virajı alamayan otomobil takla atıp ters döndü; 1 yaralı
Virajı alamayan otomobil takla atıp ters döndü; 1 yaralı

YORUMLAR
500
Denizli'de kadına yönelik şiddet masaya yatırıldı Denizli'de kadına yönelik şiddet masaya yatırıldı Aydın'da üretim tesisine sahte alkol baskını Aydın'da üretim tesisine sahte alkol baskını
Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan otomobil takla atıp ters döndü; 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:42 Asker kaçaklarına bedelli askerlik affı geliyor! Düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak
09:25 Tekirdağ'da üç üniversiteli gencin içinde bulunduğu otomobil dereye uçtu! Araçtaki 3 kişi yüzerek karaya çıktı
09:06 NBA final serisinde Boston Celtics'i deviren Golden State Warriors şampiyon oldu! Son 8 yılda 4.kez şampiyon olarak tarihe geçtiler
09:03 Şoke eden görüntüler! 10 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan kadın hapları bırakınca kel kaldı
09:01 Türkiye düzensiz göçü devreye soktuğu 4 maddelik stratejisiyle bitirecek! İşte o maddeler...
08:49 Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler geldi! Sonbahar aylarında vizyona girecek
08:43 ABD'den Türkiye-Yunanistan gerilimine dair açıklama: Müttefiklerimizin gerilimi daha da artıracak açıklamalardan kaçınmalarını arzuluyoruz
00:53 Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt
00:23 Akaryakıta bir zam daha! Motorine 80 kuruş zam geldi
00:16 Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 09:50:46. #1.13#
SON DAKİKA: Virajı alamayan otomobil takla atıp ters döndü; 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement