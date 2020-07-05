Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 ölü - Son Dakika

Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 ölü

Kırşehir'in Akçakent ilçesi yakınlarında virajı alamayan otomobil takla attı.

Kırşehir'in Akçakent ilçesi yakınlarında virajı alamayan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.


Kaza, Z.Ş. (47) yönetimindeki 20 FD 534 plakalı otomobilin Kırşehir'den Akçakent ilçesine giderken virajı alamayarak takla atması ile meydana geldi. Şarampole devrilen otomobilde bulunan S.A., araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Sürücü birlikte aynı aileden D.Ş., T.Ş. ve T.Ş., yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

Akçakent, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 23:43 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 ölü - Son Dakika
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