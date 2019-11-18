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Virajı alamayan otomobil takla attı

6 saat önce

Virajı alamayan otomobil takla attı Takla atan otomobilde burnu bile kanamadıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi.

Virajı alamayan otomobil takla attı

Takla atan otomobilde burnu bile kanamadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Kazada sürücü burnu bile kanamadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 EY 0604 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü burnu bile kanamadı. Ters dönen araç polis tarafından olay yerine çağrılan çekici ile yoldan alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Virajı alamayan otomobil takla attı

Şanlıurfa, Karaköprü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:10 Kaynak: İHA
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