Virajı alamayan otomobil takla attı - Son Dakika
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Virajı alamayan otomobil takla attı

7 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde virajı alamayan otomobil takla atarak yol kenarındaki iş yerinin önünde park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde virajı alamayan otomobil takla atarak yol kenarındaki iş yerinin önünde park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Cengiz Topel Mahallesi, Dr. Devlet Bahçeli Bulvarında meydana geldi. Osmaniye yönünden Kadirli istikametine doğru seyir halinde olan Serdal Çınkır idaresindeki 80 KJ 164 plakalı otomobil virajı alamayınca takla atarak yol kenarında bulunan bir iş yeri önünde park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kaza sonrası araç içerisinde yaralanan sürücü Serdal Çınkır çevrede bulunanların yardımıyla araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Takla atan otomobilin çarptığı park halindeki aracın sahibi Gökhan Karadağ ise, "Olan benim araca oldu. Aracımı satılığa çıkarmıştım. Normalde iş yerim yakın olduğu için hep evimin önünde durur. Arabaya bir müşteri çıkmıştı onun için iş yerimin önüne park ettim. Kısa bir süre sonra virajı alamayan otomobil takla attı geldi benim araca vurdu. Araçta maddi hasar var. Kaza yapan araç sürücüsü de hafif şekilde yaralandı" şeklinde konuştu.

(Selçuk Şavran/İHA)

Virajı alamayan otomobil takla attı

Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:00 Kaynak: İHA
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