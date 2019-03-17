Son Dakika Haberleri: Virajı Alamayan Otomobil Takla Attı: 2 Ölü, 5 Yaralı

Virajı Alamayan Otomobil Takla Attı: 2 Ölü, 5 Yaralı

1 saat önce

Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 ölü, 5 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'te virajı alamayan otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 ölü, 5 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te virajı alamayan otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi ölürken ikisi çocuk toplam 5 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep'ten Kilis'teki evlerine seyir halinde bulunan Mustafa Aydoğdu idaresindeki 27 DN 207 plakalı otomobil, Şahinbey ilzesi Bağlarbaşı Mahallesi Kilis yolu bağlantı noktasında virajı alamayarak takla attı. Sabah saat 04: 00 sıralarında meydana gelen feci kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Nazlı Salihdeliçay ise kaldırıldığı 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilde bulunan ve Nazlı Saliha Deliçay'ın çocukları olduğu belirtilen 6 yaşındaki Talha Demir ile 2 yaşındaki Samet Deliçay ise Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aynı otomobilde bulunan Ercan Özkeseci(26), Nadide samanoglu(47), Remziye Özkesici de kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde ve hastanede bulunan cenazeler ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi ve defin işlemlerinin ardından cenazelerin alielere verileceği belirtilirken, kazada yaralananların ise hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:37 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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