Son Dakika Haberleri: Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı
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Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı

40 dakika önce

Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralıKASTAMONU - Kastamonu-Devrekani karayolu Oyrak Mevkisinde virajı alamayan otomobil yoldan çıkarak tarlada takla attı.

Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu- Devrekani karayolu Oyrak Mevkisinde virajı alamayan otomobil yoldan çıkarak tarlada takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinden Seydiler ilçesine gitmekte olan 77 yaşındaki Celal Işık idaresindeki 37 AJ 682 plakalı otomobil, Oyrak Mevkisine geldiği sırada sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Tarlaya yuvarlanan ve taklalar atan otomobilde sürücü Celal Işık ile araçta yolcu olarak bulunan Burhanettin Erdoğan yaralandı. Yaralılar, çevre sakinleri tarafından araçtan çıkartıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası jandarma ekipleri ile itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Celal Işık, Devrekani, Kastamonu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:07 Kaynak: İHA
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