Virajı alamayan otomobil takla attı, hafif sıyrıklarla kurtuldular - Son Dakika

Kazanın meydana geldiği bölgede bulunan esnaf, kavşakta kazasız günün geçmediğini, geçmiş yıllarda birçok kişinin aynı yerde yaşamını yitirdiğini belirterek, yetkililerden önlem alınmasını talep etti. - ANTALYA

Kaza, Side Süleyman Demirel Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Aktürk 'ün kullandığı 01 ENM 72 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak takla attı. Karşı şeride geçerek ters dönen otomobilden vatandaşların yardımıyla çıkan otomobil sürücüsü Mustafa Aktürk ve otomobilde bulunan 1 yolcu kazayı büyük şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.

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