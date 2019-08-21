Virajı alamayan otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Zonguldak- Ankara karayolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Devrek istikametine seyir halinde olan Erdal B. yönetimindeki 74 AAB 242 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Başlarkadı mevkisinde virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücüyle birlikte bulunan Barış B., Samet B., Şaban B. ve Suat B. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yaralılar araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK