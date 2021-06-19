Virajı alamayan otomobil yan yattı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yan yatan otomobilin sürücüsü kazayı hafif yaralanmayla atlattı.

Kaza, Gümüşlük Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerindeki bir virajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, viraja kontrolsüz şekilde girdiği iddia edilen 35 EZD 31 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma yönelen otomobil, yan yattı. Yol kenarındaki sarmaşıklarla kaplı duvara çarparak duran otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücünün hastaneye gitmek istemediğini belirtmesi üzerine normale dönerken, yan şekilde duran otomobil ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA