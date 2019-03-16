Virajı Alamayan Saman Yüklü Kamyon Yola Devrildi

Virajı alamayan saman yüklü kamyon yola devrildiTRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde saman yüklü kamyon yola devrildi.

Virajı alamayan saman yüklü kamyon yola devrildi



TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde saman yüklü kamyon yola devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Ali Eratan yönetimindeki 61 K 5187 plakalı saman yüklü kamyon, Değirmendere Mahallesi'nde yağmur nedeniyle kayganlaşan virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan kamyonda bulunan sürücü Ali Eratan ve Turan Eratan kazadan yara almadan kurtulurken, Karadeniz Sahil Yolu'na bağlanan tek şeritli yolda uzun kuyruklar oluştu. Kamyondan yola saçılan saman balyaları nedeniyle trafiğe kapanan yol vatandaş ve polislerin çalışmasıyla kısa sürede trafiğe açıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AK Partili Mustafa Göktaş'tan Skandal Sözler: Oy Verin, Cennetin Anahtarı Cebinize Girsin

Genç Kızları Dövüp Taciz Eden Magandaya 63 Yıl Hapis Cezası Verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun Kulağını Çek

Erdoğan, Avrupa Parlamentosunun Türkiye Kararını Eleştirdi: Keşke Öyle Bir Karar Alsalar