Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, virajı alamayan saman yüklü tır yan yattı. Kazada şoför hafif yaralandı.



Olay, Çınar ilçesi Üçyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47AAB 965 plakalı saman yüklü tır, Üçyol mevkiinde virajı alamayarak yan yattı. Olayda tır şoförü hafif yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi, araçta bulunan şoföre ilk müdahaleyi burada yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Tır, vinç yardımı ile yoldan kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR