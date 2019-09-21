Son Dakika Haberleri: Virajı alamayan saman yüklü tır yan yattı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Virajı alamayan saman yüklü tır yan yattı

30 dakika önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, virajı alamayan saman yüklü tır yan yattı.

Virajı alamayan saman yüklü tır yan yattı, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, virajı alamayan saman yüklü tır yan yattı. Kazada şoför hafif yaralandı.


Olay, Çınar ilçesi Üçyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47AAB 965 plakalı saman yüklü tır, Üçyol mevkiinde virajı alamayarak yan yattı. Olayda tır şoförü hafif yaralandı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi, araçta bulunan şoföre ilk müdahaleyi burada yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Tır, vinç yardımı ile yoldan kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Üçyol, Çınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erzurum'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2'si ağır, 17 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle husumetli 4 aile barıştı Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine tehdit iddiası PKK kampından kaçan eski terörist: HDP, örgütün legal işlerini yöneten bir partidir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 10:49:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Virajı alamayan saman yüklü tır yan yattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]