Son Dakika Haberleri: Virajı Alamayan Şeker Yüklü Kamyonet Yan Yattı: 1 Yaralı

Virajı Alamayan Şeker Yüklü Kamyonet Yan Yattı: 1 Yaralı

1 saat önce

Virajı alamayan şeker yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralıKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde viraja hızlı giren kamyonetin savrularak devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Virajı alamayan şeker yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde viraja hızlı giren kamyonetin savrularak devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Adalet Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre D100 Karayolu'ndan Sefa Sirmen Bulvarı'na dönüş yapmak isteyen Sacit K. idaresindeki 34 LV 95 plakalı kamyonet, virajı alamayarak yan yattı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan Sacit K., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Sacit K. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sacit K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yan yatan kamyonet çekici yardımı ile kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:57 Kaynak: İHA

İzmit, Kocaeli, 3. Sayfa
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