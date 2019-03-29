Son Dakika Haberleri: Virajı Alamayan Sürücü Aracıya Göle Düştü

Virajı Alamayan Sürücü Aracıya Göle Düştü

1 saat önce

Virajı alamayan sürücü aracıya göle düştüADANA - Adana'da virajı alamayan sürücü hafif ticari aracıyla birlikte baraj gölüne düştü.

Virajı alamayan sürücü aracıya göle düştü

ADANA - Adana'da virajı alamayan sürücü hafif ticari aracıyla birlikte baraj gölüne düştü. Sürücü vatandaşların yardımıyla su içerisinde çıkarıldı.
Kaza, Çukurova İlçesi Adnan Menderes Bulvarı Amerikan Adası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Boz kullandığı 01 P 4222 plakalı hafif ticari araç ile virajı alamayınca Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Kazayı gören vatandaşlar Boz'a aracından çıkmasına yardım etti. Tedbir amaçlı olay mahalline gelen 112 ekipleri Boz'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Suya düşen araç çekici yardımıyla çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:10 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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