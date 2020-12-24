Virajı alamayan sürücü, evin bahçesine daldı: 2 yaralı - Son Dakika

Virajı alamayan sürücü, evin bahçesine daldı: 2 yaralı

24.12.2020 03:27
Virajı alamayan sürücü, evin bahçesine daldı: 2 yaralı, System.String[]

ANKARA'da virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, savrularak yol kenarında bulunan evin bahçesine daldı.

ANKARA'da virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, savrularak yol kenarında bulunan evin bahçesine daldı. Kazada kamyonda bulunan 2 kişi yaralanırken, ev sahibi Ali Özcan, daha önce de buna benzer 10 kazanın meydana geldiğini belirterek, ilgililerin önlem almasını istedi.

Kaza, saat 18.30'da Başkent'in Çankaya ilçesi Yeşilkent Mahallesi 555'inci Cadde üzerinde meydana geldi. Eymir istikametine giden Ferhat Y. yönetimindeki 06 GA 6962 plakalı kamyon, virajlı yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon savrularak yol kenarında bulunan evin bahçesine daldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çarhışmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan sürücü Ferhat Y. ile yan koltukta oturan Osman T., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç içerisinden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ferhat Y. ile Osman T.'nin  durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

'BU 11'İNCİ KAZA OLDU'Ev sahibi Ali Özcan, gürültüyle kendilerini dışarı attıklarını söyleyerek daha önce de bu tarz kazalar yaşandığını belirtti. Özcan, "Büyük bir gürültü geldi, gürültüyle birlikte dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda aynı manzara ile karşılaştık. Müstakil olan evimizin bahçesine yine bir kağıt toplama aracı büyük bir şiddetle çarpmıştı. Hemen aşağıya koştuk orada çalışan arkadaşlarımızla birlikte. Geldiğimizde şoför kendini atmıştı yere. Onunla ilgilenirken yukarıdaki arkadaşa baktık o çok kötü sıkışmıştı, onu çıkarmaya çalıştık ama çıkaramadık. İtfaiyeyi ve ambulansı aradık. Onlar da sağolsunlar 10-15 dakika içerisinde geldiler. Yaralımızı çıkardık, çok ciddi bir durumu yoktu. Ama bu tehlike hala devam ediyor. Belediyelerin kamyonları olsun, kendi özel mülk kamyonları olsun. Bu, bugünle birlikte 11'inci girişi. Bu özel dönüşüm aracının da 3'üncü girişi" dedi. 'İLGİLİ EKİPLERİN ÖNLEM ALMASINI İSTİYORUZ'

Kendi imkanları ile belirli önlemler almaya çalıştıklarını belirten Özcan, başka kazaların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini aktardı. Özcan, "Öncesinde bu kapı daha güçsüzdü, kapıyı biz güçlendirdik, duvarlar falan yaptık buraya. Biz bu kazanın önlenmesi için belediyenin ilgili ekiplerinden önlem bekliyoruz. Bu yokuştan kamyonların inişi çok hızlı, hayvan da çıkabilir karşısına başka bir şey de. Bir de viraja giriyor virajdan da bizim eve dalıyor. Frene dair hiçbir iz yoktu. Daha önceden de belediyenin bir beton dökme işlemi vardı. O beton dökümlerini temizlemedikleri için de yolda çakıl ve mucur oluştu. Ticari araçlarda bile kayma oluyor. Yani bunlar sürekli başımıza geliyor artık bunlara bir önlem alınmasını istiyoruz. Bu kaçıncı oldu can güvenliğimiz yok. Yani illa bir canın gitmesi mi lazım, birinin ölmesi mi lazım önlem alınması için? Bu önlemin bir an önce alınmasını istiyoruz. Biz bu duvarları, demirleri yaptırıyoruz ama yine yaptırma gereği duyuyoruz. Bunun için ilgililerden bir önlem bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Virajı alamayan sürücü, evin bahçesine daldı: 2 yaralı
Virajı alamayan sürücü, evin bahçesine daldı: 2 yaralı
Virajı alamayan sürücü, evin bahçesine daldı: 2 yaralı
Virajı alamayan sürücü, evin bahçesine daldı: 2 yaralı

Ali Özcan, İtfaiye, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Virajı alamayan sürücü, evin bahçesine daldı: 2 yaralı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Virajı alamayan sürücü, evin bahçesine daldı: 2 yaralı - Son Dakika
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