Virajı alamayan sürücü refüje çıktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde İlçeye bağlı Devrek yol ayrımı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Gülüç istikametinden Ereğli istikametine seyir halinde olan Ö.Ç. idaresindeki 67 LZ 451 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada sürücü yaralanırken olay yerine sağlık ekibi istendi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaralı sürücüyü araçtan çıkararak ambulansa aldı. İlk müdahalesi ambulansla yapılan yaralı ardından Özel hastaneye kaldırıldı. Araç ise olay yerine gelen çekici vasıtası ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.