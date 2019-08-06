Son Dakika Haberleri: Virajı alamayan sürücü palmiye ağacına çarpıp araç içinde sıkıştı
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Virajı alamayan sürücü palmiye ağacına çarpıp araç içinde sıkıştı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra refüje çıkan ve palmiyeye çarparak durabilen otomobilde 1 kişi sıkışarak yaralandı.

Virajı alamayan sürücü palmiye ağacına çarpıp araç içinde sıkıştı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra refüje çıkan ve palmiyeye çarparak durabilen otomobilde 1 kişi sıkışarak yaralandı.Sürücünün araç içinde sıkıştığı kaza anı MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Araç içinde sıkışmış halde bulunan kadın, aracı kendisinin kullanmadığını, kullanan arkadaşının kazadan sonra olay yerinden ayrıldığını iddia etti.

Kaza Side- Kumköy yolu Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side istikametinden Kumköy istikametine seyir halindeki 07 AGJ 700 plakalı otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sağ tarafındaki kaldırıma ardından da refüjde bulunan palmiyeye çarptı.

Kazada, otomobilin sağ koltuğunda sıkışan Lale Özdemir ve Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.Kazayı gören vatandaşların kazadan saniyeler sonra ulaştığı aracın içinde sıkışmış halde yardım bekleyen Lali Özdemir, aracı kendisinin kullanmadığını arkadaşının kullandığını, kazanın ardından olay yerinden ayrıldığını iddia etti. Lale Özdemir, 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Diğer taraftan, kaza anı kazanın meydana geldiği yerin yakınında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın Side istikametinden gelirken virajı alamayarak kaldırıma çarpması, yolun soluna yönelip refüje ve palmiyeye çarparak durması yer aldı. Güvenlik kamerasının bulunduğu işyerinin sahibi, aynı yerde maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü çok sayıda kazanın meydana geldiğini, yetkililerin alacağı önlemlerden çok sürücülerin dikkatli olması gerektiğini dile getirdi. - ANTALYA
Manavgat, Antalya, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:08 Kaynak: İHA
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