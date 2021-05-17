VİRAJI ALAMAYAN TAKSİ 2 KİŞİYE ÇARPIP, SEYHAN NEHRİ'NE DÜŞTÜ 2 YARALI - Son Dakika

ADANA'da, aşırı hız nedeniyle virajı alamayan taksi 2 kişiye çarpıp, Seyhan Nehri'ne düştü. Kendi imkanlarıyla sudan çıkan taksinin sürücüsü İbrahim Kaya, Motosiklete vurmamak için, yazık- günah diye kendimi suya attım dedi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Manisali Alibey Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Kaya yönetimindeki 79 T 0126 plakalı taksi, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle virajı alamayıp, Seyhan Nehri kenarındaki bulunan 2 yaya ve park halindeki motosiklete çarptıktan sonra nehre düştü. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Taksi sürücüsü İbrahim Kaya, kendi imkanlarıyla önce araçtan, ardından da sudan çıktı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazanın şokuyla uzun süre yerde oturan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TAMPON, AĞACIN DALINA SAPLANDI

Taksiye ait tampon parçasının ise ağacın 1.5 metre yükseklikteki dalına saplanması dikkat çekti.

Kaza anlarını anlatan şoför İbrahim Kaya, Kendi istikametimden gidiyordum. Motosiklete vurmamak için yazık- günah diye kendimi suya attım. Şu halime bir bakın dedi.

'GÜM DİYE BİR SES GELDİ'

Kazayı gören bir kadın ise Bir baktım güm diye bir ses geldi. Taksi 3 metre havaya çıktı. Taksiden ateş fışkırıyordu. Daha sonra suya düştü. Yaralı olduğunu görünce koştuk geldik. Yaralılardan birisi ağırdı ama diğerinin durumu iyiydi diye konuştu.