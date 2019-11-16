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Virajı alamayan tır bisikletlinin üzerine devrildi: 1ölü
6 saat önce
İSTANBUL (İHA) – Arnavutköy'de yolda bisikletle ilerleyen bir kişi, virajı alamayan tırın kontrolden çıkarak üzerine devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:09 Kaynak: İHA
İSTANBUL (İHA) – Arnavutköy'de yolda bisikletle ilerleyen bir kişi, virajı alamayan tırın kontrolden çıkarak üzerine devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan tır, sürücünün kontrolünden çıkarak, yolda ilerleyen kimliği öğrenilemeyen bir bisikletlinin üzerine devrildi. Bisikletli şahıs olay yerinde feci şekilde can verirken, tır sürücüsü ise hafif yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
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