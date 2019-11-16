Son Dakika Haberleri: Virajı alamayan tır bisikletlinin üzerine devrildi: 1ölü
Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan tır bisikletlinin üzerine devrildi: 1ölü - Son Dakika

Virajı alamayan tır bisikletlinin üzerine devrildi: 1ölü

6 saat önce

İSTANBUL (İHA) – Arnavutköy'de yolda bisikletle ilerleyen bir kişi, virajı alamayan tırın kontrolden çıkarak üzerine devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Virajı alamayan tır bisikletlinin üzerine devrildi: 1ölü, System.String[]

İSTANBUL (İHA) – Arnavutköy'de yolda bisikletle ilerleyen bir kişi, virajı alamayan tırın kontrolden çıkarak üzerine devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi.


Kaza, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan tır, sürücünün kontrolünden çıkarak, yolda ilerleyen kimliği öğrenilemeyen bir bisikletlinin üzerine devrildi. Bisikletli şahıs olay yerinde feci şekilde can verirken, tır sürücüsü ise hafif yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Arnavutköy, Hadımköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Virajı alamayan TIR'ın altında kalan doktor hayatını kaybetti
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü Arnavutköy'de bisiklet kullanırken üzerine tır devrilen doktor öldü Mardin'de 5 köpek yavrusunu çuvala koyup lağım çukuruna attılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 00:41:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Virajı alamayan tır bisikletlinin üzerine devrildi: 1ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]