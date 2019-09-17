Virajı alamayan tır devrildi: 2 yaralı
1 saat önce
Hakkari-Çukurca karayolunda virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:22 Kaynak: İHA
Hakkari- Çukurca karayolunda virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Doğanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Şırnak istikametinden gelmekte olan bir tır, virajı alamayarak devrildi. Plakası öğrenilemeyen tırda bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine gönderilen bir vinçle devrilen tır kaldırıldı. - HAKKARİ
Beğendiği aracı kontrol eden vatandaş, bir anda yola savruldu Üniversite kampüsünde sulama yapan traktörün altında kalan genç kadın hayatını kaybetti (Özel) TEM Otoyolu'nda lüks cip bariyerlere ok gibi saplandı Annesini korumak için babasını öldüren gence meşru müdafaadan beraat