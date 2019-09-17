Virajı alamayan tır devrildi: 2 yaralı

Hakkari- Çukurca karayolunda virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



Kaza, Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Doğanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Şırnak istikametinden gelmekte olan bir tır, virajı alamayarak devrildi. Plakası öğrenilemeyen tırda bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine gönderilen bir vinçle devrilen tır kaldırıldı. - HAKKARİ