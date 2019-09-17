Son Dakika Haberleri: Virajı alamayan tır devrildi: 2 yaralı
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Virajı alamayan tır devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Hakkari-Çukurca karayolunda virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Virajı alamayan tır devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Hakkari- Çukurca karayolunda virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Doğanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Şırnak istikametinden gelmekte olan bir tır, virajı alamayarak devrildi. Plakası öğrenilemeyen tırda bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine gönderilen bir vinçle devrilen tır kaldırıldı. - HAKKARİ

Çukurca, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:22 Kaynak: İHA
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