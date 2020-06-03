Virajı alamayan tır yan yattı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - İspir karayolu Pazaryolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında sürücüsü belirlenemeyen 41 HT 850 plakalı nakli tırı sürücüsünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu virajı alamayarak yan yattı. Uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulan tırda sıkışan sürücü yoldan geçen vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Tırda maddi hasar oluşurken sürücü uzun süre kazanın şokunu atlatamadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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