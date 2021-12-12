Virajı alamayan tır yola devrildi - Son Dakika

Kayseri'den Erzurum'a giden tır Sivas'ta virajı alamayarak devrildi.
Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Sivas Karayolu Kovalı kavşağında meydana geldi. Kayseri'den yüklediği kapıları Erzurum'a götüren S.B. yönetimindeki 25 AAU 430 plakalı Mercedes marka tır, kavşağa çıkan viyadük üzerindeki virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü S.B. hafif şekilde yaralandı. Bağlantı yolu araç ulaşımına kapandı. Tırın kaldırılıp yolun açılması için çalışma başlatıldı. - SİVAS
Kaynak: İHA
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