Virajı alamayan tır, yolu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Kastamonu'nun İnebolu-Cide karayolu üzerinde Soğuksu Mevkiinde virajı alamayan tır, bir süre yolu ulaşıma kapattı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesinden Cide istikametine seyir halindeki A.S. yönetimindeki tır, Soğuksu mevkisine geldiği sırada karşısına çıkan keskin virajı dönmek istedi. Bir süre virajdan dönmeye çalışan tır, bu sırada aracın dorsesinin yol kenarına düşmesi sonucu yolu trafiğe kapattı. Trafik akışının bir süre durduğu İnebolu-Cide karayolunda şarampole düşen tırın dorsesi, bir süre sonra şarampolden çıkartıldı. Bunun üzerine tır, yoluna devam ederken kapanan İnebolu-Cide karayolu ise tekrar araç trafiğine açıldı. - KASTAMONU