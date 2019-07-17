Son Dakika Haberleri: Virajı alamayan tur midibüsü portakal bahçesine devrildi: 5 yaralı
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Virajı alamayan tur midibüsü portakal bahçesine devrildi: 5 yaralı

2 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan tur midibüsü portakal bahçesine devrildi.

Virajı alamayan tur midibüsü portakal bahçesine devrildi: 5 yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan tur midibüsü portakal bahçesine devrildi. Kazada Azeri uyruklu 5 turist yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl Turizm Bölgesindeki otellerden aldığı turistleri Manavgat şehir merkezine getirmekte olan Hüseyin D.'nin kullandığı 07 HFY 108 plakalı tur midibüsü, Titreyengöl Caddesinden Herdford Caddesine döndüğü sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan portakal bahçesine devrildi.

Yaklaşık 2 metre yükseklikten bahçeye devrilen tur midibüsünde yolcu olarak bulunan Azeri turistler Elshon Mammadov, Shafag Mammadova, Nur Mammadova, Jeyran Mammadova ve Asmo Mammadova yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Titreyengöl'den AVM'ye götürmek üzere turistleri alarak yola çıktığını belirten araç sürücüsü Hüseyin Demirel, "Herdford kavşağına geldiğimizde rehber sağa dönmemi istedi. Aniden dönünce yağmurdan kayganlaşan yolda araç kaydı ve devrildi" dedi. - ANTALYA
Manavgat, Antalya, turist, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:40 Kaynak: İHA
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