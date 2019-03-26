Son Dakika Haberleri: Virajı Alamayarak Duvara Çarpan Sürücü Olay Yerinde Yaşamını Yitirdi

Virajı Alamayarak Duvara Çarpan Sürücü Olay Yerinde Yaşamını Yitirdi

1 saat önce

Bursa'da virajı alamayarak yol kenarındaki duvara çarpan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Virajı Alamayarak Duvara Çarpan Sürücü Olay Yerinde Yaşamını Yitirdi, System.String[]
Bursa'da virajı alamayarak yol kenarındaki duvara çarpan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. İnceleme yapan ekipler, okula gidip gelen öğrencilerin cesedi görmemesi için branda çekerek önlem aldı.

Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Yenicaabat Mahallesi Necdet Coşkunözer Ortaokulunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunuseli Mahallesi'nden İstanbul Caddesi'ne seyreden Abdulmuttalip Altın yönetimindeki 16 MCL 50 plakalı otomobil, hızla girdiği virajı alamayarak kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesi sırasında polis ekipleri, olayın yakınındaki okula giden öğrencilerin cesedi görmemesi için branda çekerek önlem almaya çalıştı.

Abdülmuttalip Altın'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:55 Kaynak: İHA

İstanbul Caddesi, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yetiştirdiği Köpekler 150 Bin Liraya Kadar Alıcı Buluyor Hurda Malzemelerden 2 Bin 500 Liraya Otomobil Yaptı 1 Nisan'dan İtibaren İkinci El Araç Alım-Satımında Ekspertiz Raporu Zorunlu Olacak Eski Eşini 23 Yerinden Bıçaklayan Caninin Avukatı, Savunmasıyla Pes Dedirtti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 12:18:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Virajı Alamayarak Duvara Çarpan Sürücü Olay Yerinde Yaşamını Yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]