Virajı Alamayarak Duvara Çarpan Sürücü Olay Yerinde Yaşamını Yitirdi

Virajı alamayarak duvara çarpan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdiBURSA - Virajı alamayarak yol kenarındaki duvara çarpan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Virajı alamayarak duvara çarpan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi



BURSA - Virajı alamayarak yol kenarındaki duvara çarpan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. İnceleme yapan ekipler, okula gidip gelen öğrencilerin cesedi görmemesi için branda çekerek önlem aldı.

Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Yenicaabat mahallesi Necdet Coşkunözer Ortaokulunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunuseli mahallesinden İstanbul Caddesine seyreden Abdulmuttalip Altın yönetimindeki 16 MCL 50 plakalı otomobil, hızla girdiği virajı alamayarak kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontorlde Altın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesi sırasında polis ekipleri, olayın yakınındaki okula giden öğrencilerin cesedi görmemesi için branda çekerek önlem almaya çalıştı.

Abdülmuttalip Altın'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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