Son Dakika Haberleri: Virajı Alamayınca Önce Kaldırıma Çıktı Sonra İş Yerine Daldı

Virajı Alamayınca Önce Kaldırıma Çıktı Sonra İş Yerine Daldı

15 dakika önce

Virajı alamayınca önce kaldırıma çıktı sonra iş yerine daldı -Kaza sırasında kaldırımda yürüyen ve otomobilden kaçmaya çalışan yaya Jale Güneş (65), kendini yere atması sonucu yaralandı.

Virajı alamayınca önce kaldırıma çıktı sonra iş yerine daldı
-Kaza sırasında kaldırımda yürüyen ve otomobilden kaçmaya çalışan yaya Jale Güneş (65), kendini yere atması sonucu yaralandı.

SAMSUN - Samsun'da otomobilin kaldırıma çıkarak bir iş yerinin vitrin camına çarptığı kazada araçtan kaçmak için kendini yere atan bir yaya yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Kulaca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlknur Şahin idaresindeki 55 ABG 821 plakalı otomobil, rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırıma çıkıp bir iş yerinin vitrin camına çarparak yan yattı. Bu sırada kaldırımda yürüyen ve otomobilden kaçmaya çalışan yaya Jale Güneş (65), kendini yere atması sonucu yaralandı. Yaşlı kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jale Güneş kendisine otomobilin çarpmadığını, büyük bir gürültü ile otomobilin kaldırıma çıktığını görünce ondan kaçmak için kendini yere attığını söyledi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:52 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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