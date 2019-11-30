Virajı alamayınca taklalar attı; 3 yaralı

Bodrum'da virajı alamayan otomobil taklalar atattı, ağacı devirdi, 3 kişi yaralandı.

Bodrum'da virajı alamayan otomobil taklalar atattı, ağacı devirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza Güvercinlik Mahallesinde yaşandı. Karayolunda seyreden Özcan Negiş yönetimindeki 07 GOB 96 plakalı otomobil, viraja direksiyon hakimiyetini kaybedince taklalar atmaya başladı. Yol kenarında bulunan zeytin ağacına da çarpan otomobil ağacı kırdıktan sonra durdu. Otomobilin sürücüsü Özcan Negiş ile araçta yolcu olarak bulunan Uğurcan ve Mehmet Negiş yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesine ve ilçede bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Araç hurdaya dönerken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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