Son Dakika Haberleri: Virajı alamayıp refüje çıktı: 1 yaralı
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Virajı alamayıp refüje çıktı: 1 yaralı

40 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tek taraflı gerçekleşen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Virajı alamayıp refüje çıktı: 1 yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tek taraflı gerçekleşen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametine seyir halindeki Alişan İnal'ın kullandığı 07 LHS 17 plakalı otomobil, Hastane Caddesi'nde virajı alamayarak bordür taşlarına çarpıp refüje çıktı. Refüjdeki palmiyeye çarparak durabilen aracın sürücüsü Alişan İnal, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı

İnal'ın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:58 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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