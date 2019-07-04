Virajı alamayıp refüje çıktı: 1 yaralı
40 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tek taraflı gerçekleşen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:58 Kaynak: İHA
'nın Manavgat
ilçesinde tek taraflı gerçekleşen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametine seyir halindeki Alişan
İnal'ın kullandığı 07 LHS 17 plakalı otomobil, Hastane Caddesi'nde virajı alamayarak bordür taşlarına çarpıp refüje çıktı. Refüjdeki palmiyeye çarparak durabilen aracın sürücüsü Alişan İnal, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı
İnal'ın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. - ANTALYA
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