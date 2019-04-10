Son Dakika Haberleri: Virajı Alırken Savrulan Minibüs Paniğe Neden Oldu

Virajı Alırken Savrulan Minibüs Paniğe Neden Oldu

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde bir minibüsün virajı alırken savrulması, yol kenarında oturanlarda paniğe neden oldu.

Virajı Alırken Savrulan Minibüs Paniğe Neden Oldu, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde bir minibüsün virajı alırken savrulması, yol kenarında oturanlarda paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yaka Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir iş yerinin önünde oturan vatandaşlar, hızla gelen minibüsü görünce panik yaşadı.

İş yeri önünde oturan vatandaşlar, bir anda yerlerinden kalkarak kaçmaya çalıştı.


Minibüs, virajı alırken savrulmasına rağmen sürücünün direksiyon hakimiyetini sağlaması sayesinde yoluna devam etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:44 Kaynak: AA
Bafra, Samsun, Güncel
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